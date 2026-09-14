Una investigación de la Policía Federal Argentina permitió desarticular una organización acusada de cometer robos de cableado subterráneo en distintos puntos de Mar del Plata. El operativo dejó seis personas detenidas, mientras que otras tres permanecen prófugas y son intensamente buscadas por las fuerzas de seguridad.

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El fiscal federal Carlos Martínez confirmó a El Marplatense que los tres sospechosos que lograron escapar son hombres y explicó cómo se produjeron las fugas durante los procedimientos.

“Respecto de los prófugos, se tratan de tres personas de sexo masculino, dos de ellos lograron escapar cuando ingresó la policía al allanamiento en la vivienda en la zona de Constitución y el restante se dio a la fuga en el predio cercano a la avenida Antártida Argentina”, detalló Martínez.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que ya se dispusieron distintas medidas para localizar a los sospechosos y aseguró que parte de la investigación permitió avanzar en sus identidades. “Se están disponiendo todas las medidas necesarias para poder capturarlos, incluso dos de ellos ya se encontrarían identificados”, afirmó.

La organización investigada habría desarrollado una modalidad particular para concretar las sustracciones sin levantar sospechas. Los integrantes se vestían como trabajadores de empresas de servicios y utilizaban vehículos y herramientas preparados para simular tareas legítimas en la vía pública.

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Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos aparecieron vehículos de gran porte, ropa de trabajo, cascos y elementos de señalización. También fue encontrada una Peugeot Partner con identificaciones similares a las utilizadas por empresas prestadoras de servicios.

Los investigadores detectaron además falsos grupos electrógenos, estructuras que aparentaban contener maquinaria pero que estaban vacías y servían para reforzar la puesta en escena. La organización también contaba con un malacate y maquinaria que habría sido utilizada para extraer cableado subterráneo.

Según la investigación, los sospechosos habrían participado en más de diez robos de cables bajo esta modalidad. Durante los operativos, dos de los integrantes intentaron escapar por los techos y terminaron internados como consecuencia de las lesiones sufridas.

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Mientras avanza la causa, la Policía Federal continúa con las tareas destinadas a localizar a los tres prófugos. La fiscalía busca determinar además el grado de participación de cada uno de los integrantes y profundizar la investigación sobre los distintos robos atribuidos a la organización.