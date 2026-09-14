Vestidos como trabajadores y con vehículos preparados para aparentar tareas de servicios, los sospechosos habrían cometido más de diez robos. Usaban falsos grupos electrógenos, un malacate y maquinaria para extraer el cableado subterráneo. Dos integrantes terminaron internados tras intentar escapar por los techos.

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Una investigación de la Policía Federal Argentina permitió desarticular una organización dedicada al robo de cables en distintos sectores de Mar del Plata. El operativo terminó con seis personas detenidas y el secuestro de varios vehículos, maquinaria y elementos que serían parte de la logística utilizada para concretar las sustracciones.

La pesquisa permitió reconstruir una modalidad que, según los investigadores, estaba cuidadosamente preparada. Los sospechosos habrían montado una verdadera puesta en escena para hacerse pasar por empleados de empresas de servicios y trabajar en la vía pública sin despertar sospechas.

Para eso utilizaban vehículos de gran porte y una Peugeot Partner con identificaciones similares a las de empresas prestadoras de servicios. También contaban con ropa de trabajo, cascos y elementos de señalización que ayudaban a completar la apariencia de una cuadrilla.

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la investigación fueron los falsos grupos electrógenos. Se trataba de estructuras que aparentaban contener maquinaria, pero que estaban vacías en su interior y eran utilizadas para reforzar la simulación de trabajos legítimos.

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La organización también contaba con herramientas industriales, tubos de oxígeno, generadores y un malacate, presuntamente utilizado para realizar cortes y posteriormente extraer y trasladar el cableado subterráneo.

Una vez retirado, el material habría sido colocado en bolsones y distintos sectores de los vehículos, en algunos casos cubierto con lonas para ocultarlo durante el traslado. En uno de los rodados investigados fueron encontrados cables cortados, mientras que otros rollos permanecían cubiertos y dentro de containers.

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La logística incluía además varios vehículos destinados a distintas funciones. Durante los procedimientos fueron secuestrados cuatro vehículos, entre ellos un camión equipado con hidrogrúa y un semirremolque cargado con cables y distintos elementos que serían de interés para la investigación.

Según la pesquisa, la organización habría cometido más de diez hechos, principalmente en distintos sectores del centro de Mar del Plata. Ahora los investigadores intentan establecer la participación concreta de cada uno de los sospechosos en los robos denunciados y determinar el destino que tenía el material sustraído.

Otro dato que quedó bajo análisis es el posible origen de parte de los integrantes. Los investigadores sospechan que varios de ellos serían oriundos del Área Metropolitana de Buenos Aires y que se trasladaban hasta Mar del Plata para concretar las sustracciones. La hipótesis también contempla que la modalidad podría haber sido utilizada anteriormente en otros puntos del Gran Buenos Aires.

El operativo que permitió las detenciones estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina. Durante los allanamientos, varios de los sospechosos intentaron escapar por los techos de un inmueble ubicado en la zona de Constitución y la Costa.

La fuga terminó de manera dramática cuando dos hombres se arrojaron desde un tercer piso para intentar evitar la detención. Ambos sufrieron graves lesiones como consecuencia de la caída y debieron ser asistidos por personal de Bomberos y del SAME.

Los heridos fueron trasladados bajo custodia al Hospital Interzonal, donde quedaron internados. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, presentaban fracturas de columna.

El procedimiento terminó con seis detenidos y el secuestro de vehículos, herramientas, maquinaria y otros elementos que, para los investigadores, estarían vinculados con la modalidad utilizada por la presunta banda.

La Justicia busca ahora determinar cuántos robos concretó la organización, cuál era el destino del cable sustraído y qué grado de participación tuvo cada uno de los detenidos.