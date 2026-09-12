Una adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza, en un hecho ocurrido anoche y que es materia de investigación judicial. Según las primeras actuaciones, la menor se encontraba junto a otro de 16 cuando se produjo el episodio, en circunstancias que aún se intentan esclarecer.

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El hecho se registró en una vivienda ubicada en Camusso al 1700. En primera instancia, la víctima fue trasladad al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde logró ser estabilizada, y posteriormente derivada al Hospital Materno Infantil.

Actualmente la joven permanece internada en terapia intensiva bajo observación médica debido a la gravedad de la lesión.

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En las primeras intervenciones, la investigación quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Mariana Baqueiro, ante la presunta participación de personas menores de edad y la necesidad de determinar cómo se produjo el disparo, a quién pertenecía el arma y en qué contexto fue manipulada.

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