Un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio intervino en una pelea entre dos hombres ocurrida en una feria comercial del centro, donde logró desarmar y reducir a uno de los involucrados que portaba un cuchillo, con la posterior intervención del Comando de Patrullas Norte.

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El episodio se produjo cuando el agente, que se encontraba junto a su pareja -también integrante de la fuerza- aguardaba un vehículo en Moreno al 2800 para dirigirse a prestar servicio en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En ese contexto, ambos advirtieron una confrontación entre dos hombres que ingresaron al interior del predio comercial.

Al intervenir con el objetivo de disuadir la pelea, el efectivo detectó que uno de los sujetos tenía en su poder un cuchillo tipo Tramontina, por lo que logró quitarle el arma y conducir a los involucrados hacia la vía pública. Sin embargo, ya en el exterior, el individuo adoptó una actitud hostil y se negó a acatar las órdenes impartidas, lo que derivó en un forcejeo durante el cual ambos cayeron sobre la vereda.

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Como consecuencia del enfrentamiento, el policía sufrió un golpe en su pierna derecha, aunque finalmente consiguió reducir al agresor. Minutos después, y tras un pedido de colaboración, arribaron al lugar efectivos policiales que procedieron a la aprehensión del hombre de 33 años.

En el lugar se secuestró el cuchillo utilizado durante el hecho, de aproximadamente 20 centímetros de longitud, con mango plástico y hoja metálica. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se dispuso la formación de actuaciones por el delito de “resistencia a la autoridad”, además del secuestro del arma y la realización de las diligencias de rigor.

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Finalmente, al no registrar impedimentos legales, el aprehendido recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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