Un hombre fue demorado por personal del Comando de Patrullas Sur luego de ser visto con un cuchillo en inmediaciones de Ernesto Che Guevara al 1000.

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La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911. Al advertir la presencia de los efectivos, el sujeto intentó escapar, pero fue alcanzado e interceptado a pocos metros.

Durante el cacheo preventivo, los agentes encontraron y secuestraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo, con una hoja de 17 centímetros y su correspondiente vaina.

Intervino el Juzgado Correccional N.º 5, que dispuso actuaciones por infracción a los artículos 35 y 42 del Decreto Ley 8031/73. Finalmente, el hombre recuperó la libertad bajo caución juratoria.

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