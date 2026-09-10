Un hombre de 49 años fue aprehendido luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en un comercio ubicado en Belgrano al 3800.

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Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas Norte intervino luego de que el sospechoso forzara la llave de paso del medidor de gas del establecimiento.

Al momento de detenerlo, los efectivos secuestraron dos pinzas, 16 llaves de bronce pertenecientes a medidores de gas y agua, un destornillador, una barreta metálica y un tubo.

En el caso intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados.

Finalmente, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado.

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