Un taller ubicado en Gallo al 500 fue clausurado luego de que la Policía encontrara autopartes cuyo origen no pudo ser acreditado durante una inspección.

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El procedimiento se realizó como parte del Operativo de Inspección de Talleres y estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Camet, con la colaboración del Comando de Patrullas Norte.

Durante el control, los agentes secuestraron distintas autopartes sobre las que no se pudo acreditar su procedencia. También incautaron un teléfono celular Motorola Edge 40 Pro.

La Fiscalía ODCPA avaló el secuestro de los elementos y dispuso notificar al imputado de la formación de una causa por averiguación de ilícito. Por el momento, no se adoptaron otras medidas en su contra.

Además, las autoridades constataron que el establecimiento no contaba con la habilitación ni con los libros correspondientes, por lo que fue clausurado en el marco de la Ley 13.081.

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