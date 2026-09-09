Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada en el barrio Centenario, luego de que vecinos alertaran a Prefectura Naval sobre la presencia de una persona frente a una vivienda.

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El hecho ocurrió cerca de las 3:55, en México y Primera Junta. Cuando llegaron los efectivos, encontraron al joven enganchado en la reja de una ventana del frente de la casa. Vestía ropa oscura, tenía capucha y llevaba un pasamontañas.

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Durante el cacheo preventivo, los agentes encontraron un destornillador de mango verde entre sus prendas. También secuestraron el pasamontañas, un guante negro con detalles azules y un par de medias negras con detalles blancos.

La moradora estaba en la vivienda y manifestó que no necesitaba asistencia médica.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, inició una causa por “Robo en grado de tentativa” y dispuso el traslado del joven a sede tribunalicia.

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