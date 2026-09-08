Una mujer de 26 años fue detenida hoy en el barrio San José luego de apuñalar por la espalda a una joven de 23 en el marco de una situación que está siendo investigada por la Justicia.

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El ataque ocurrió en Peña, entre 20 de Septiembre y España, y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internada por la gravedad de las lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro según indicaron fuentes del nosocomio a El Marplatense.

Según fuentes policiales, una testigo presencial observó la agresión y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de los efectivos y la aprehensión de la sospechosa.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal María Florencia Salas, quien indicó a este medio que la agresión se dio sin mediar “una discusión ni nada previo”.

En ese contexto, la fiscal dispuso actuaciones bajo la carátula “homicidio en grado de tentativa” y ordenó el traslado de la detenida a la Unidad Penitenciaria Nº50 de Batán, donde permanecerá alojada mientras avanza el proceso judicial.

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