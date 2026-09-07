Un hombre de 34 años que se encontraba prófugo luego de evadirse del lugar donde cumplía una condena fue detenido por personal de la Comisaría Cuarta en Mar del Plata.

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Luego de realizar distintas tareas de investigación, los efectivos lograron localizarlo en la zona de avenida Monseñor Zabala y Tres Arroyos. Sobre el hombre pesaba una orden de detención después de que el día anterior abandonara el régimen de internación monitoreada bajo el cual cumplía una pena de cinco años de prisión.

El detenido está vinculado a una causa por portación ilegal de arma de guerra y homicidio culposo cometido durante una conducción imprudente por exceso de velocidad.

Por disposición del Juzgado Correccional N° 2, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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