Personal de Prefectura Naval Argentina intentó interceptar a un hombre que circulaba en una motocicleta Honda XR 300 sin dominio colocado y realizando maniobras bruscas.

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Al ser informado de que el rodado iba a ser secuestrado por falta de documentación, el motociclista se dio a la fuga por distintas calles.

Finalmente, fue interceptado en Coelho Meyrelles y Ortega y Gasset, donde intentó agredir al personal que participaba del procedimiento.

El hombre, de 24 años, fue aprehendido y la motocicleta quedó secuestrada por infracción a la Ley de Tránsito.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por Atentado y Resistencia a la Autoridad. Luego, el imputado recuperó la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

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