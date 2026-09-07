Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron aprehendidos durante la noche del sábado tras ingresar con fines delictivos a una propiedad ubicada en la calle Gianelli al 2700, en la zona sur de la ciudad.

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El operativo se desplegó pasadas las 21:20 a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de sospechosos dentro del terreno de un vecino de 67 años.

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Con la autorización del propietario, personal del Comando de Patrullas Sur inspeccionó el inmueble e ingresó a un sector de garaje, donde halló a los dos jóvenes ocultos detrás de una caja.

En el mismo lugar donde estaban escondidos, los efectivos policiales incautaron un revólver calibre .32 con tres municiones en su tambor.

El fiscal Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso la formación de una causa por Robo calificado por efracción en grado de tentativa y portación de arma de guerra. Ambos menores fueron notificados del proceso e ingresados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

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