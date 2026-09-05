Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA XIII) luego de intentar sustraer una motocicleta en el barrio Don Bosco, tras ser reducido por vecinos que advirtieron la maniobra en la vía pública.

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De acuerdo con fuentes oficiales, el sospechoso fue sorprendido mientras intentaba robar una motocicleta marca Honda XR que se encontraba estacionada en avenida Jara y Gascón.

Ante la situación, residentes de la zona intervinieron y lograron retenerlo hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión. Los efectivos procuraron localizar al propietario del rodado sin obtener resultados positivos al momento del procedimiento.

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En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la doctora Ana Caro, que dispuso la formación de causa por “hurto en grado de tentativa de vehículo dejado en la vía pública”, la notificación del imputado y su traslado a sede judicial.

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