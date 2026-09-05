La Justicia de Mar del Plata ordenó la inmediata libertad de Alan Daniel Ordóñez y Josué Aldair Ordóñez, quienes se encontraban detenidos en el marco de una investigación por una entradera ocurrida en el barrio San Carlos.

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La decisión fue impulsada por la fiscalía interviniente tras la localización del Peugeot 2008 presuntamente utilizado durante el hecho, el cual quedó incautado y vinculado a un expediente paralelo.

Este elemento resultó determinante para modificar la situación procesal de los imputados, siempre que no registren otros pedidos de captura vigentes.

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No obstante, la causa continúa en etapa investigativa. En la misma resolución, la magistratura dispuso una restricción de acercamiento de 1000 metros respecto del lugar del hecho, así como la prohibición absoluta de contacto -por cualquier medio- con las víctimas y testigos.

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