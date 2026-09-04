Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este viernes luego de ser sorprendido con una escopeta en sus manos mientras protagonizaba una discusión con varias personas en inmediaciones de las calles Grecia y Saavedra, en Mar del Plata.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al servicio de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de un hombre que estaría provocando disturbios con un arma blanca y sobre otro sujeto que habría efectuado una detonación con un arma de fuego.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron a un hombre que sostenía una escopeta en estado quebrado mientras mantenía una acalorada discusión con un grupo de personas.

Ante esta situación, los policías solicitaron apoyo y, una vez que arribaron otros móviles, impartieron reiteradas órdenes para que el hombre depusiera el arma.

Finalmente, el sujeto arrojó la escopeta al suelo y los efectivos procedieron a asegurarla. Al inspeccionarla, constataron que contenía una munición de posta de guerra en el cañón, la cual fue retirada para neutralizar el riesgo.

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Por el hecho tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión del hombre por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Además, se ordenaron las diligencias correspondientes y el traslado del aprehendido a sede tribunalicia.

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