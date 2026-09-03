Un hombre de 33 años fue detenido en el marco de una causa por abuso sexual, lesiones leves agravadas por el vínculo, coacción y robo.

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La investigación estuvo a cargo de personal de la Comisaría Octava, que realizó distintas tareas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

Con esos elementos, se llevaron adelante allanamientos en un domicilio y en el lugar de trabajo del acusado, donde finalmente fue detenido. Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular Samsung A21S.

La causa se inició por un hecho ocurrido el 31 de julio en Batán, donde se denunciaron episodios de abuso sexual y lesiones.

Además, el hombre ya había sido aprehendido anteriormente por desobedecer una medida de restricción que se encontraba vigente.

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Intervinieron la UFI N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, y el Juzgado de Garantías N° 1. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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