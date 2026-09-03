Un joven de 24 años fue aprehendido durante la noche del miércoles luego de ser encontrado nuevamente dentro de una vivienda de la zona de Fitte al 1800, pese a tener una medida judicial de exclusión del hogar vigente.

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La intervención policial comenzó a partir de un llamado al 911. Al llegar, los efectivos hablaron con la propietaria, quien señaló que su hijo había regresado al domicilio después de que el Juzgado de Familia N° 4 de Mar del Plata ordenara su exclusión.

Los agentes verificaron que la medida había sido notificada y continuaba vigente. Ante el incumplimiento, procedieron a detener al joven.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, inició actuaciones por “Desobediencia y Violación de Domicilio” y dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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