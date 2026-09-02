La Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló hoy una organización delictiva dedicada al robo automotor en Mar del Plata, mediante cuatro allanamientos simultáneos realizados por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, con intervención de la Justicia, que derivaron en la detención y aprehensión de cuatro personas y el secuestro de armas, motocicletas y autopartes.

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La investigación se inició a partir de una serie de hechos vinculados al robo de automóviles y motocicletas bajo la modalidad de intimidación con armas de fuego. A partir de las tareas de inteligencia criminal, los investigadores establecieron la existencia de un grupo integrado por mayores y menores de edad, con roles diferenciados en la ejecución de los ilícitos, el ocultamiento y la reducción de los vehículos sustraídos.

Las actuaciones, caratuladas Robo Agravado Automotor Reiterados, incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, entrevistas a vecinos, relevamiento de denuncias y monitoreo de publicaciones en redes sociales y plataformas digitales, además del estudio de los patrones de comportamiento de los sospechosos.

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Con el avance de la pesquisa, se logró identificar a los presuntos involucrados y ubicar los domicilios utilizados para el acopio de vehículos y autopartes, elementos que fueron incorporados a las órdenes de allanamiento solicitadas ante la Justicia.

Los procedimientos se concretaron con la intervención de la U.F.I. O.D.E.P.A., a cargo del fiscal Joaquín Morán, y de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Mar del Plata, encabezada por la fiscal Mariana Baqueiro.

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Como resultado del operativo, fueron detenidos dos menores de 17 y 15 años, señalados como presuntos autores materiales de distintos hechos, y aprehendidos dos mayores de 30 y 18 años, quienes quedaron vinculados a la causa por su presunta participación en la organización.

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Durante los allanamientos se secuestró una pistola marca Webley Scott calibre .32 con numeración suprimida y seis municiones, además de 10 motocicletas y una importante cantidad de autopartes de origen presuntamente ilícito, entre ellas puertas, ópticas, capots, ruedas y un cilindro de GNC.

También se incautaron prendas de vestir que, según el análisis de las filmaciones, coincidirían con las utilizadas durante algunos de los hechos investigados, entre ellas una campera con la inscripción Chicago Bulls, cuellos y guantes. Asimismo, se secuestraron herramientas y un teléfono celular considerado de interés para la continuidad de la investigación.

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Los procedimientos permitieron avanzar en el esclarecimiento de distintos hechos delictivos y afectar la logística utilizada para el ocultamiento y desarme de los vehículos robados. La causa continúa en etapa investigativa con el análisis de los elementos secuestrados para determinar la posible participación de los imputados en otros episodios y establecer el alcance total de la organización.