Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles luego de ser señalado por forzar un vehículo estacionado y sustraer pertenencias en la zona de Corrientes al 2100, en Mar del Plata.

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La intervención policial comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto que habría violentado un automóvil estacionado en la vía pública.

Según las primeras actuaciones, el sospechoso habría forzado un Ford Ka y tomado distintos objetos del interior. El hecho quedó registrado en filmaciones aportadas por un testigo, material que fue incorporado a la investigación.

Con la información recibida, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar al hombre en Entre Ríos, entre Bolívar y Moreno.

Al momento de ser identificado, llevaba puesto un chaleco reflectivo amarillo fluorescente, que fue secuestrado como parte de las actuaciones.

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El hombre quedó a disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, que dispuso iniciar una causa por **“robo en grado de tentativa”**, notificarlo de sus derechos y trasladarlo a sede judicial.

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