Una pareja de adultos mayores sufrió una violenta entradera este miércoles por la mañana en el barrio El Gaucho. De acuerdo con el testimonio brindado por la nieta de los damnificados, cinco delincuentes ingresaron a la vivienda y permanecieron allí durante aproximadamente media hora.

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Según relató la joven, los sospechosos habrían llegado a la zona en un Chevrolet Celta negro con vidrios polarizados. El vehículo habría sido observado desde alrededor de las 6 de la mañana, aunque el ingreso a la propiedad se produjo cerca de las 8, cuando el hombre abrió una puerta ubicada en la parte trasera de la casa.

Una vez adentro, los delincuentes revolvieron las distintas habitaciones mientras exigían dinero relacionado con la supuesta venta de una propiedad. La familiar aseguró que dicha operación nunca había existido.

Durante el asalto, el propietario de la vivienda fue brutalmente golpeado y recibió un culatazo en la cabeza. Su esposa no habría sufrido agresiones físicas, aunque fue amenazada con un arma.

La situación continuó incluso cuando los atacantes abandonaban el lugar. Siempre según el relato de la familia, un conocido que se cruzó con los delincuentes fue atacado con un disparo, aunque el proyectil no llegó a impactarlo.

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La nieta de las víctimas también señaló que la familia había detectado movimientos sospechosos durante los días previos. El domingo, un hombre vestido "como paisano" y una mujer habrían sido vistos tomando fotografías de la vivienda. Además, aseguró que el Chevrolet Celta negro fue observado nuevamente durante la tarde del martes circulando por el sector.

Ante esta situación, los familiares solicitaron colaboración a los vecinos que posean cámaras de seguridad y puedan haber registrado el recorrido del vehículo desde las primeras horas de la mañana.

En el caso ya trabaja personal de la Comisaría 16ª, que intenta reconstruir los movimientos de los sospechosos y avanzar con la identificación de los responsables.

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