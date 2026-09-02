Un hombre de 55 años se encuentra internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de haber sido baleado en el barrio Las Heras.

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El episodio ocurrió en inmediaciones de Rufino Inda bis y calle 39, donde la víctima recibió un disparo por motivos que todavía son investigados.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al HIGA, donde permanece internado y con pronóstico delicado.

Hasta el momento no se conocieron mayores precisiones sobre la mecánica de la agresión ni sobre quién efectuó el disparo. La investigación busca determinar cómo ocurrió el hecho y en qué circunstancias resultó herida la víctima.

El caso se suma a una serie de hechos con armas de fuego registrados durante las últimas 24 horas en distintos sectores de Mar del Plata. En ese período se produjeron además dos homicidios.

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Uno de ellos ocurrió en Villa Evita, donde un joven de 23 años fue asesinado a balazos en Camusso al 1600. El otro se produjo tras un enfrentamiento iniciado en la zona de Paula Albarracín y Quintana, que terminó con un hombre de 29 años muerto en inmediaciones de Grecia y Peña.

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