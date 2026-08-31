Un hombre de 28 años resultó herido luego de un choque y vuelco ocurrido en la zona de Rivadavia y Entre Ríos, donde intervino personal del Comando de Patrullas Norte tras un llamado al 911.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una Renault Kangoo de la empresa Vending volcada sobre la calle. Su conductor estaba consciente, aunque presentaba varios golpes, por lo que fue asistido y trasladado en una ambulancia del SAME a un centro de salud.

De acuerdo con la información policial, momentos antes la Kangoo había chocado con una Fiat Toro, cuyo conductor se retiró del lugar. El vehículo fue localizado posteriormente en Buenos Aires, entre Luro y San Martín.

La Fiat Toro era conducida por un hombre de 36 años, quien viajaba junto a su hija de 10. Personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia, que dio resultado negativo: 0,00 g/l.

En el lugar también trabajó Policía Científica. Tránsito Municipal secuestró la Fiat Toro debido a que no contaba con seguro y porque su conductor se había retirado de la zona del accidente.

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La causa quedó a cargo de la UFI N° 11, conducida por el fiscal Germán Vera Tapia, que dispuso las actuaciones correspondientes por lesiones culposas.

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