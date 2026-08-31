Un joven de 22 años fue detenido luego de que la Policía comprobara que circulaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo.

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El procedimiento se realizó en avenida Colón al 8200, en el marco de un operativo de intensificación de patrullaje e interceptación selectiva. Los efectivos identificaron al joven, que se desplazaba en una Honda Wave sin patente colocada.

Al consultar los datos de la moto en el sistema informático, constataron que tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Cuarta, con fecha del 3 de enero de 2026.

La motocicleta fue secuestrada y el joven quedó imputado por encubrimiento.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del acusado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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