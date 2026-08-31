Un hombre de 29 años fue aprehendido este domingo acusado de participar en un intento de robo contra una mujer en la vía pública, en inmediaciones de Rawson y Tres Arroyos. El segundo sospechoso logró escapar a pie.

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El episodio ocurrió durante la tarde, cuando efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizaban tareas de prevención cerca del predio de Tránsito y observaron a una mujer que pedía auxilio. Los policías intervinieron al advertir la situación.

Según relató la víctima, de 43 años, momentos antes había sido interceptada por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Los sospechosos la habrían intimidado al asegurar que tenían un arma de fuego entre sus prendas para intentar sustraerle sus pertenencias.

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Tras el pedido de ayuda, los efectivos lograron reducir a uno de los hombres. El otro involucrado abandonó el lugar a pie y consiguió escapar por la zona. En el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Corven azul.

Al verificar la numeración registral del rodado, los investigadores constataron que la motocicleta no registraba impedimentos legales.

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La causa quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, conducida por el fiscal Facundo De la Canale. El detenido fue imputado por robo en grado de tentativa y la fiscalía convalidó su aprehensión, ordenó las diligencias correspondientes y dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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