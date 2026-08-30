Un importante operativo contra el narcotráfico se desplegó en Mar del Plata con la realización simultánea de 14 allanamientos que culminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de drogas y otros elementos de interés para la investigación.

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Según la información oficial, la causa comenzó a partir de denuncias y posteriores tareas de inteligencia criminal que permitieron avanzar sobre una organización sospechada de distribuir y comercializar estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

La investigación puso el foco principalmente en el barrio Las Dalias, donde el grupo habría utilizado viviendas particulares y construcciones tipo “búnker” para almacenar, fraccionar y posteriormente vender drogas al menudeo.

A partir de los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia dispuso 14 allanamientos simultáneos. Como resultado, fueron detenidas cinco personas señaladas como integrantes de la estructura investigada.

Además, durante los procedimientos los agentes incautaron importantes cantidades de cocaína y marihuana, sustancias utilizadas para el corte de los estupefacientes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y municiones, entre otros objetos considerados relevantes para la causa.

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Tanto los detenidos como el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y las responsabilidades de las personas involucradas

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