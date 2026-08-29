Un adolescente de 15 años fue aprehendido este sábado acusado de participar en un robo a mano armada.

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El operativo comenzó a partir de un llamado al 911. Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) logró localizar en la zona de Grecia y Rawson una Volkswagen Amarok blanca que había sido utilizada durante el hecho.

Según denunció la víctima, un hombre de 42 años, se encontraba limpiando su camioneta dentro de un galpón ubicado en Arana y Goiri al 8200. El portón estaba abierto cuando fue sorprendido por dos personas que, tras exhibir un arma de fuego, le robaron distintos elementos. El hombre no sufrió lesiones.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron herramientas de trabajo pesado, tarjetas, un teléfono celular Motorola G22, $389.000 en efectivo y 281 dólares.

A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a uno de los presuntos autores como un adolescente de 15 años.

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La camioneta y los demás elementos recuperados fueron restituidos a su propietario por disposición de la Justicia.

En el caso intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, a cargo de Yanes Urrutia, que dispuso notificar al adolescente de la formación de una causa por “robo agravado en poblado y en banda”, su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y las demás diligencias correspondientes.

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