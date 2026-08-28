Un joven de 18 años fue aprehendido este viernes luego de una persecución policial que comenzó tras una alerta del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) por un Toyota Corolla que tenía pedido de secuestro relacionado con un robo.

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En el operativo participaron efectivos del Comando de Patrullas Norte, junto con personal del GTO, Policía Naval y GPM. Durante la persecución, que atravesó distintas jurisdicciones, el auto terminó chocando contra un pilar de suministro eléctrico en Venezuela al 60.

Tras el impacto, uno de los ocupantes bajó del vehículo y escapó a pie. Finalmente, fue alcanzado y reducido dentro de un departamento. Se trataba de un joven de 18 años, que quedó aprehendido.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el Toyota Corolla, un teléfono celular Samsung A03 Core y una campera negra.

En el lugar también fue identificado un hombre de 24 años que registraba un pedido de paradero activo. Sin embargo, luego de realizar las averiguaciones correspondientes, se comprobó que esa medida ya había quedado sin efecto.

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