El hecho ocurrió cerca de las 5.15, cuando personal del Comando de Patrullas Norte fue alertado por una pelea en inmediaciones de un establecimiento ubicado sobre Santiago del Estero, entre avenida Colón y Almirante Brown. Al llegar, los efectivos encontraron a la joven en el exterior del lugar, luego de que personal de seguridad privada la retirara por haber protagonizado una confrontación en el interior.

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Según se informó, mientras los policías intentaban identificarla y evitar que retomara la pelea, la mujer adoptó una actitud hostil, insultó a los efectivos y se resistió cuando intentaron trasladarla al móvil. En ese momento agredió a una de las agentes, quien sufrió golpes y una lesión superficial en el rostro.

La joven fue reducida y trasladada a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la UFI de Flagrancia. La fiscalía inició actuaciones por “Resistencia a la Autoridad” y dispuso las diligencias correspondientes. En caso de no registrar impedimentos legales, ordenó que recuperara la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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