Tres hombres fueron aprehendidos, luego de una persecución policial que culminó en inmediaciones de avenida Champagnat y avenida Luro, donde además fue secuestrado un automóvil Ford Ka que tenía pedido de secuestro por un hecho de hurto y circulaba con una patente que no correspondía al rodado.

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El procedimiento comenzó cuando personal del Comando de Patrullas Norte, bajo jurisdicción de la Comisaría Cuarta, acudió ante un alerta de vecinos que advirtieron la presencia de personas sospechosas en cercanías de una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo al 2800.

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Al llegar al lugar, los efectivos observaron un Ford Ka blanco con varios ocupantes en su interior. Cuando intentaron identificarlos, el conductor aceleró y emprendió la fuga, por lo que se inició un seguimiento controlado con apoyo de otros móviles policiales mediante un operativo cerrojo.

La persecución finalizó en el cruce de Champagnat y Luro, donde el automóvil colisionó contra un móvil policial que había sido dispuesto para impedir su circulación. Tras el impacto, dos de los ocupantes descendieron e intentaron escapar corriendo, aunque fueron interceptados y aprehendidos a pocos metros. El tercer involucrado permaneció dentro del vehículo y también fue reducido.

Como consecuencia del choque, una sargento del Comando de Patrullas Norte sufrió lesiones en una de sus manos y debió ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Durante la verificación del vehículo, los policías constataron que la chapa patente colocada no pertenecía al Ford Ka. A través de los números identificatorios y el grabado de cristales, establecieron que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por un hurto denunciado el 4 de julio de 2026 en la Comisaría Cuarta. Además, la patente que llevaba colocada había sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Séptima.

En el interior del rodado y entre las pertenencias de los aprehendidos se secuestraron herramientas de mano, una mochila, un criquet, pinzas, destornilladores, un cutter, cuchillos, guantes, gorras, un teléfono celular y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Respecto del domicilio donde se originó el alerta, se determinó que pertenece a una mujer de 84 años que vive sola. Los investigadores realizaron tareas de relevamiento y tomaron testimonios de vecinos, quienes manifestaron que los sospechosos habrían intentado ingresar a la vivienda.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de actuaciones por los delitos de encubrimiento, resistencia a la autoridad y daño, además del secuestro del vehículo y de los elementos incautados. Los tres aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa y trasladados a sede judicial.

Según los registros policiales, uno de los detenidos, de 28 años, posee antecedentes por distintos delitos, entre ellos tentativa de robo, robo agravado por efracción, robo en poblado y en banda, infracciones a la Ley 23.737, daño, portación de arma de fuego de uso civil, encubrimiento y robo agravado mediante el uso de arma de fuego.

En tanto, otro de los aprehendidos, de 23 años, registra actuaciones previas por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil, robo agravado en grado de tentativa, robo agravado mediante el uso de arma de fuego e infracciones a las leyes 23.737 y 24.449.