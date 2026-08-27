El enfermero Gastón Nicolás Cichero continuará detenido luego de que el juez de Garantías Daniel De Marco resolviera convertir en prisión preventiva la detención que pesaba sobre el acusado por el ataque a una paciente de un geriátrico de Mar del Plata.

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La medida fue adoptada en línea con el pedido de la Fiscalía y luego de que la Justicia rechazara anteriormente un planteo de excarcelación presentado por la defensa. De esta manera, Cichero seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación.

El hombre está imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, a partir de los hechos ocurridos el pasado 28 de julio en la residencia para adultos mayores.

Según consta en la investigación, una trabajadora del establecimiento descubrió durante la madrugada el estado de una de las pacientes y dio aviso a la dueña del geriátrico. La mujer presentaba una grave lesión en la boca, con dos piezas dentales colgando de la encía. A partir de esa situación, se revisaron las cámaras de seguridad del lugar.

La causa también contempla las amenazas que habría recibido otra empleada del geriátrico. Este elemento fue considerado por la Justicia al momento de evaluar los riesgos procesales.

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En una audiencia anterior, cuando se le comunicó a Cichero una modificación de la imputación respecto de la cantidad de víctimas, el acusado pidió disculpas y aseguró que se encontraba bajo los efectos del consumo de estupefacientes al momento de los hechos.

Además, el 14 de agosto la Cámara de Apelación y Garantías había rechazado el pedido de excarcelación y confirmado la existencia de un riesgo de obstrucción del proceso, luego de que surgieran elementos que indicarían que el acusado habría intentado influir sobre testigos.

Con la nueva resolución judicial, Cichero permanecerá detenido en Batán mientras continúa la investigación y se reúnen nuevas pruebas para determinar las circunstancias y responsabilidades en torno al violento episodio ocurrido en el geriátrico.

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