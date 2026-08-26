Dos policías quedaron involucrados en dos investigaciones judiciales distintas que avanzan en Mar del Plata y Balcarce. En una de ellas, el fiscal Rodolfo Moure procura determinar si los efectivos tuvieron participación en el millonario robo cometido el 5 de abril en la distribuidora Balcarce. En la otra, el fiscal Mariano Moyano investiga su posible vinculación con una serie de violentos asaltos en viviendas particulares.

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El robo a la distribuidora ocurrió durante la madrugada del 5 de abril. Al menos cuatro delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron 80 millones de pesos, una importante suma de dólares y valores correspondientes a cheques que todavía no habían sido cobrados.

La investigación de la SubDDI Balcarce, junto con el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo y otras tareas de inteligencia, permitió reconstruir parte de los movimientos realizados antes y después del golpe.

De acuerdo con la pesquisa encabezada por Moure, los delincuentes habrían ingresado en dos ocasiones. En el primer ingreso cubrieron con papel aluminio los sensores del sistema de alarma y posteriormente regresaron para violentar la caja fuerte y retirar el dinero y los demás valores.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue una Ford Territory de color oscuro que fue registrada en las inmediaciones poco antes del robo y que se alejó del lugar después de ocurrido el hecho.

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Tiempo después, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, fueron aprehendidas dos personas que presuntamente acababan de cometer entraderas y se desplazaban en un vehículo de características similares. Al avanzar sobre el rodado, los investigadores encontraron varias chapas patentes, entre ellas una que habría sido colocada en ese vehículo durante el robo a la distribuidora Balcarce.

La evidencia permitió poner bajo la lupa a los dos ocupantes del vehículo. Ambos son policías, y ese hallazgo se convirtió en uno de los principales elementos que los investigadores analizan para establecer si tuvieron alguna intervención en el millonario asalto.

Sin embargo, desde la Fiscalía de Moure indicaron que todavía restan medidas de prueba antes de completar la vinculación de los efectivos con el robo y avanzar con las declaraciones correspondientes.

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En paralelo, los mismos dos policías son investigados por el fiscal Mariano Moyano en otro expediente, relacionado con violentos robos cometidos en viviendas particulares de Mar del Plata. Uno de los efectivos pertenece a un grupo táctico de la Policía, mientras que el otro se desempeñaba en la Comisaría 15ª.

En esta segunda investigación, la Justicia busca establecer si los agentes habrían proporcionado información sobre movimientos, horarios y frecuencia de los patrullajes policiales para facilitar el accionar de los delincuentes. También se ordenaron medidas relacionadas con dependencias policiales vinculadas a los efectivos.