Prefectura realizó cuatro allanamientos por trata de personas y detectó posibles víctimas de explotación sexual
Los procedimientos se llevaron a cabo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Tres mujeres fueron imputadas y se secuestró abundante material de interés para la causa.
La Prefectura Naval Argentina realizó cuatro allanamientos en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, que permitieron identificar a dos posibles víctimas y avanzar sobre una organización que operaba en la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades bonaerenses.
La pesquisa se inició hace aproximadamente un año a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 145, destinada a reportar casos de trata de personas. La información alertaba sobre la existencia de un establecimiento donde varias mujeres serían explotadas sexualmente.
A partir de esa denuncia, especialistas de la fuerza desarrollaron una investigación bajo las directivas de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de la fiscal Paloma M. Ochoa. Las tareas permitieron reconstruir el funcionamiento del lugar investigado, que operaba las 24 horas del día mediante turnos rotativos y estaría administrado por tres mujeres.
Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 6 ordenó una serie de allanamientos. El principal procedimiento se realizó en un local ubicado en el centro porteño, donde las mujeres ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero.
Durante la inspección, las autoridades identificaron a dos potenciales víctimas de trata, quienes fueron asistidas y entrevistadas por profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas.
Asimismo, personal de la Dirección Nacional de Migraciones no detectó irregularidades vinculadas a su competencia. En tanto, la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constató que el establecimiento carecía de habilitación y presentaba incumplimientos en materia de higiene, salubridad y seguridad, por lo que dispuso su clausura.
En el lugar se secuestraron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, profilácticos, volantes y diversa documentación relacionada con la actividad investigada.
Los restantes allanamientos se realizaron en domicilios de las personas investigadas, ubicados en las localidades bonaerenses de Monte Grande y General Rodríguez. Allí se incautaron 13 teléfonos celulares, una tablet, dos computadoras portátiles, cuatro pasaportes, tarjetas SIM, documentación y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.
De los procedimientos participaron efectivos de los Departamentos Investigaciones de Trata de Personas, Delitos Económicos, Narcotráfico y Delitos Complejos de la Prefectura Naval Argentina. También intervinieron profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección General de Fiscalización y Control porteña. Además, participaron como observadores representantes de la Dirección Nacional de Investigaciones del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad.
Como resultado de los operativos, las tres principales sospechosas fueron identificadas y quedaron imputadas en la causa, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las actividades ilícitas y la posible existencia de más víctimas.