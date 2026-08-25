La Prefectura Naval Argentina realizó cuatro allanamientos en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, que permitieron identificar a dos posibles víctimas y avanzar sobre una organización que operaba en la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades bonaerenses.

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La pesquisa se inició hace aproximadamente un año a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 145, destinada a reportar casos de trata de personas. La información alertaba sobre la existencia de un establecimiento donde varias mujeres serían explotadas sexualmente.

A partir de esa denuncia, especialistas de la fuerza desarrollaron una investigación bajo las directivas de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de la fiscal Paloma M. Ochoa. Las tareas permitieron reconstruir el funcionamiento del lugar investigado, que operaba las 24 horas del día mediante turnos rotativos y estaría administrado por tres mujeres.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 6 ordenó una serie de allanamientos. El principal procedimiento se realizó en un local ubicado en el centro porteño, donde las mujeres ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero.

Durante la inspección, las autoridades identificaron a dos potenciales víctimas de trata, quienes fueron asistidas y entrevistadas por profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas.

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Asimismo, personal de la Dirección Nacional de Migraciones no detectó irregularidades vinculadas a su competencia. En tanto, la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constató que el establecimiento carecía de habilitación y presentaba incumplimientos en materia de higiene, salubridad y seguridad, por lo que dispuso su clausura.

En el lugar se secuestraron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, profilácticos, volantes y diversa documentación relacionada con la actividad investigada.

Los restantes allanamientos se realizaron en domicilios de las personas investigadas, ubicados en las localidades bonaerenses de Monte Grande y General Rodríguez. Allí se incautaron 13 teléfonos celulares, una tablet, dos computadoras portátiles, cuatro pasaportes, tarjetas SIM, documentación y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.

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De los procedimientos participaron efectivos de los Departamentos Investigaciones de Trata de Personas, Delitos Económicos, Narcotráfico y Delitos Complejos de la Prefectura Naval Argentina. También intervinieron profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección General de Fiscalización y Control porteña. Además, participaron como observadores representantes de la Dirección Nacional de Investigaciones del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad.

Como resultado de los operativos, las tres principales sospechosas fueron identificadas y quedaron imputadas en la causa, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las actividades ilícitas y la posible existencia de más víctimas.