Un hombre de 28 años fue aprehendido este martes luego de una confrontación vecinal que dejó a un hombre herido y permitió recuperar una camioneta con pedido de secuestro activo.

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Personal del Comando de Patrullas Sur llegó a Güiraldes y Roque Sáenz Peña tras un llamado al 911. Allí encontró a un vecino de 51 años con heridas compatibles con un arma blanca y solicitó una ambulancia.

Según relató el herido, antes de la llegada de los efectivos se había iniciado una pelea en la esquina. Uno de los involucrados subió a una camioneta KIA K2700 y embistió hacia las personas, hasta que terminó chocando contra un paredón.

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Después del impacto continuó la confrontación y, siempre de acuerdo con el testimonio de la víctima, al intentar intervenir recibió tres heridas punzocortantes en el abdomen. El hombre identificó como supuesto agresor a un vecino de 28 años, quien fue demorado por la Policía.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo requerido por la Comisaría Segunda de Mar del Plata en una causa por “hurto agravado”.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, dispuso la aprehensión del sospechoso por “lesiones leves y encubrimiento”, el secuestro del vehículo y su traslado a sede judicial. El vecino herido fue asistido por personal del SAME y derivado a un centro de salud para evaluar las lesiones abdominales.

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