Un hombre fue sorprendido cuando llegaba a su vivienda por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas. Le sustrajeron las llaves de una Volkswagen Amarok y escaparon. El vehículo fue localizado minutos más tarde.

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Un violento episodio de inseguridad se registró este martes por la mañana en el barrio Parque Luro, donde un vecino fue abordado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos y terminó siendo despojado de su camioneta.

El hecho ocurrió poco después de las 7.15 en inmediaciones de Strobel y Pedraza, cuando el hombre arribó a su domicilio. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad particulares instaladas en la zona.

🚨 Cuatro delincuentes le robaron la camioneta a un vecino en Parque Luro



Un hombre fue sorprendido cuando llegaba a su casa por cuatro asaltantes que se movilizaban en dos motos durante la mañana de este martes.



📍 El hecho ocurrió poco después de las 7.15 en la zona de… pic.twitter.com/skMDejFNzd — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) August 25, 2026

De acuerdo con las imágenes, los cuatro asaltantes interceptaron al vecino y se le fueron encima cuando se encontraba junto a su vehículo. El hombre intentó resistirse y mantuvo un forcejeo con los delincuentes mientras pedía ayuda a los vecinos del lugar.

Finalmente, los agresores lograron quitarle las llaves de la camioneta. Dos de ellos se alejaron a bordo de las motocicletas, mientras que los otros dos subieron a una Volkswagen Amarok blanca y escaparon rápidamente del lugar.

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En la grabación también se escucha a un vecino pedir que se comunique el hecho a la Policía. Tras el alerta, se inició un operativo para localizar el vehículo sustraído.

Luego de aproximadamente 20 minutos de persecución, la camioneta fue encontrada en la zona de Beruti y 228, donde pudo ser recuperada.

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