Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación aprehendieron a dos hombres de 51 y 57 años en el barrio Don Bosco, en el marco de un procedimiento preventivo en la vía pública que derivó en un hallazgo: uno de ellos llevaba un rebenque hecho artesanalmente.

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Según informaron fuentes oficiales, los individuos adoptaron una actitud reticente al momento de ser identificados, desobedeciendo las indicaciones policiales e intentando retirarse del lugar, en la zona de avenida Jara y Belgrano.

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Ante esta situación, informaron fuentes policiales, el personal actuante procedió a su reducción y a la requisa correspondiente.

Durante el control, los agentes hallaron entre las prendas de uno de los aprehendidos un arma impropia tipo rebenque artesanal, la cual fue inmediatamente secuestrada como parte de las actuaciones.

El caso quedó a disposición del Juzgado Correccional Nº4, que dispuso la formación de actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 35 y 42 del Decreto Ley 8031/73. Cumplidos los recaudos legales, se ordenó la posterior libertad de ambos imputados conforme al artículo 119 del mismo marco normativo.

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