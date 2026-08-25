Un hombre de 32 años fue aprehendido por efectivos del Comando de Patrullas Norte luego de protagonizar una violenta discusión en la vía pública en el kilómetro 16 de la Ruta 226, en el barrio Colinas Verdes. El agresor mantuvo una disputa con un compañero de trabajo de 27 años, a quien le propinó un golpe de puño que le ocasionó una lesión contuso-cortante en la ceja izquierda.

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Según informaron fuentes policiales, a raíz del ataque la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica y se constató que se encuentra fuera de peligro.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, a cargo de Graciela Trill, quien dispuso el inicio de actuaciones por el delito de lesiones.

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Asimismo, la fiscal ordenó la notificación de la formación de causa y la posterior libertad del imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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