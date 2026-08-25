En el marco de una causa por amenazas agravadas, personal de la Comisaría 15ª, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona del Parque Camet, donde secuestraron un rifle de aire comprimido.

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Durante el procedimiento, realizado en Kraglievich entre Los Manzanos y Los Duraznos, los efectivos secuestraron el rifle de marca Lucifer, de color plateado y culata de madera, que quedó incorporado a la investigación como elemento de prueba.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que manifestó haber sido amenazada de muerte con un arma de apariencia similar a un arma de fuego mientras circulaba en vehículo junto a su pareja.

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Al momento del operativo, el imputado -un hombre mayor de edad- no se encontraba en el domicilio. Por este motivo, se dispuso su búsqueda para proceder a la notificación de la formación de causa y de una medida cautelar de restricción de acercamiento.

En las actuaciones interviene la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, a cargo de Paulo Cubas, junto con el Juzgado de Garantías Nº4.

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