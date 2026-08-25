Secuestraron un rifle de aire comprimido en el marco de una causa por amenazas
El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Parque Camet. El imputado no estaba en el domicilio y continúa siendo buscado por la Policía.
En el marco de una causa por amenazas agravadas, personal de la Comisaría 15ª, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona del Parque Camet, donde secuestraron un rifle de aire comprimido.
Durante el procedimiento, realizado en Kraglievich entre Los Manzanos y Los Duraznos, los efectivos secuestraron el rifle de marca Lucifer, de color plateado y culata de madera, que quedó incorporado a la investigación como elemento de prueba.
La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que manifestó haber sido amenazada de muerte con un arma de apariencia similar a un arma de fuego mientras circulaba en vehículo junto a su pareja.
Al momento del operativo, el imputado -un hombre mayor de edad- no se encontraba en el domicilio. Por este motivo, se dispuso su búsqueda para proceder a la notificación de la formación de causa y de una medida cautelar de restricción de acercamiento.
En las actuaciones interviene la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, a cargo de Paulo Cubas, junto con el Juzgado de Garantías Nº4.