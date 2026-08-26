Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la noche del martes acusado de participar del robo de una mochila y un par de zapatillas en inmediaciones del Polideportivo de Mar del Plata.

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El procedimiento ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de De las Olimpiadas y Magallanes. Allí, personal del Comando de Patrullas Sur tomó contacto con un hombre de 49 años que denunció que le habían sustraído sus pertenencias.

Según relató la víctima, tres hombres que caminaban a pocos metros del lugar le habían robado una mochila negra con documentación y objetos personales, además de un par de zapatillas de color naranja.

Los efectivos interceptaron e identificaron a tres sospechosos, de 33, 29 y 30 años. Durante el procedimiento, el más joven arrojó una mochila negra que llevaba consigo, mientras que en la otra mano transportaba una frazada.

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Al revisar los elementos, los policías encontraron dentro de la frazada las zapatillas descriptas por el damnificado. Además, la documentación hallada en la mochila pertenecía a la víctima, por lo que los objetos fueron restituidos.

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La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, dispuso la aprehensión del hombre de 30 años por el delito de robo y su traslado a la Unidad Penal N°44. Los otros dos hombres identificados no quedaron detenidos.

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