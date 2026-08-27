Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron aprehendidos durante la noche del miércoles en Mar del Plata luego de ser sorprendidos mientras circulaban en una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por un robo.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Grupo de Prevención Motorizada (GPM), quienes realizaban tareas preventivas cuando observaron, en inmediaciones de avenida Carlos Gardel y Rosales, una Yamaha SZ15RR negra sin dominio colocado, ocupada por dos jóvenes.

Al advertir la presencia policial, los adolescentes hicieron caso omiso a las indicaciones para detenerse y comenzaron a escapar. Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que se extendió durante unos 700 metros y finalizó en la zona de Rosales y San Cayetano.

En ese lugar, ambos abandonaron la moto y continuaron la fuga a pie. Uno de ellos fue alcanzado a pocos metros, mientras que el segundo ingresó a una vivienda ubicada en inmediaciones de Rosales al 9700. Con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron al inmueble y lograron encontrarlo oculto en el interior.

Luego se verificó la motocicleta y se constató que los números de cuadro y motor coincidían con los de un rodado que registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de “Robo motovehículo”, solicitado por la Comisaría Cuarta el pasado 18 de agosto.

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Según la denuncia, la moto había sido sustraída del interior de una vivienda de calle Misiones al 3300, luego de que desconocidos violentaran el candado de la reja de ingreso. La investigación quedó bajo intervención de la Dra. Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso actuaciones por “Encubrimiento y Resistencia a la Autoridad”, además del secuestro del vehículo. El adolescente de 15 años fue trasladado al CEA, mientras que el joven de 16 quedó a disposición de un mayor responsable.

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