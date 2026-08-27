Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la noche del miércoles luego de ser encontrado en el interior de una vivienda del barrio Punta Mogotes, en Mar del Plata. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas Mar del Plata Sur.

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El hecho se inició cerca de las 22, cuando el propietario regresó a su domicilio y descubrió que desconocidos habían violentado el candado de la reja de acceso y colocado posteriormente otro dispositivo de seguridad en la puerta.

Ante el aviso, los efectivos se hicieron presentes en el lugar. Un vecino lindero relató que durante la tarde había observado movimientos dentro de la propiedad y que, cerca de las 21, llegó un Volkswagen Gol gris con dos hombres a bordo. Según su testimonio, uno ingresó al inmueble mientras el otro colocó un nuevo candado y luego ambos se retiraron.

El dueño rompió el candado y permitió el ingreso de los policías. Tras llamar a la puerta de la vivienda, salió un joven de 25 años, quien fue identificado y posteriormente aprehendido.

Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron una tablet TCL negra y una cuchilla de cocina. Ambos elementos fueron reconocidos por el propietario como de su pertenencia. Además, se estableció que la campera que llevaba puesta el sospechoso también pertenecería al damnificado.

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Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien avaló la aprehensión y dispuso las diligencias correspondientes. La causa fue caratulada como “Violación de domicilio y turbación de inmueble”, mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a sede judicial.

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