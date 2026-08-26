Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava aprehendió a un hombre de 22 años en la localidad de Batán, luego de interceptarlo mientras circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto.

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El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo de prevención y seguridad destinado a combatir delitos contra la propiedad automotor y motovehículos.

Durante una recorrida preventiva, los efectivos observaron al sospechoso realizando maniobras imprudentes a bordo de una motocicleta, iniciándose un breve seguimiento que culminó con su interceptación en inmediaciones de calle 35 y calle Villa Gustava.

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Una vez identificado el conductor, se procedió a verificar los datos del rodado mediante el sistema informático policial. La consulta permitió establecer que la motocicleta, una Siam de 110 cc, poseía un pedido de secuestro activo de fecha 16 de julio pasado, solicitado por la Comisaría Tercera, en el marco de una causa caratulada “hurto”.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado y a la aprehensión del conductor.

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La intervención judicial quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se avaló el procedimiento y se dispuso la formación de actuaciones por el delito de “encubrimiento”, la notificación de derechos y garantías, el reconocimiento médico legal y demás diligencias de rigor.

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Finalmente, se ordenó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.

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