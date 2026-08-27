La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado en la zona del Balneario Cero de Mar del Plata, sumó este miércoles una nueva instancia judicial.

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El fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7, solicitó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes permanecen detenidos e imputados por el crimen.

Según fuentes vinculadas a la causa, la Fiscalía considera que los elementos incorporados hasta el momento son suficientes para sostener la acusación y fundamentar que ambos continúen privados de su libertad mientras avanza el proceso.

Ahora será el juez de Garantías quien deberá analizar el pedido presentado por el fiscal y resolver si corresponde convertir las detenciones en prisiones preventivas.

Pericias clave para la investigación

Más allá del pedido de prisión preventiva, la investigación continúa abierta y todavía quedan medidas de prueba por realizar.

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Entre ellas aparecen como relevantes los estudios de ADN, que podrían permitir establecer correspondencias entre las muestras obtenidas durante el procedimiento y los sospechosos u otros elementos incorporados al expediente.

También se encuentra bajo análisis el contenido de los teléfonos celulares secuestrados. Los dispositivos podrían aportar información sobre comunicaciones, contactos y movimientos registrados antes, durante y después del crimen.

Los investigadores buscan reconstruir con mayor precisión las últimas horas de Mailén y determinar cuál fue la participación concreta que tuvo cada uno de los acusados.

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No descartan ampliar la investigación

Fuentes judiciales señalaron que los resultados de las próximas pericias podrían generar nuevas líneas de investigación e incluso ampliar el alcance de las imputaciones, en caso de que aparezcan elementos concretos que comprometan a otras personas.

Mientras tanto, Díaz Bartolomé y Aquino continúan detenidos y a disposición de la Justicia.

El pedido de prisión preventiva abre ahora una nueva etapa procesal en una causa que mantiene conmocionada a la familia de Mailén y que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el femicidio.