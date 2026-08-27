Dos adolescentes de 16 años fueron demorados durante la noche del miércoles luego de una persecución policial que comenzó en la zona de Tomás Guido y avenida Colón y terminó en inmediaciones de Pehuajó y Vértiz.

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El procedimiento se inició alrededor de las 23.20, cuando personal del Comando de Patrullas advirtió una Honda Wave roja, sin dominio colocado, en la que circulaban dos jóvenes sin casco. Al notar la presencia policial, ambos emprendieron la fuga a alta velocidad.

El seguimiento se extendió por distintas calles hasta Vértiz y Canosa, donde los ocupantes perdieron el control de la motocicleta y cayeron al suelo. Luego abandonaron el rodado y continuaron escapando a pie.

Finalmente, fueron interceptados en Pehuajó y Vértiz, cuando intentaban ingresar a un sector de asentamientos.

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Minutos antes, el 911 había emitido una alerta por dos personas de características similares que circulaban en una motocicleta roja con luces azules. Según esa comunicación, habrían intentado cometer robos en distintos puntos de la ciudad y presuntamente estaban armados. Sin embargo, durante el procedimiento no se encontró ningún arma.

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Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso actuaciones por “Averiguación de ilícito”, el secuestro preventivo de la motocicleta y la entrega de los adolescentes a sus progenitores.

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