Un joven de 19 años fue detenido en el marco de una investigación por el robo de un auto ocurrido el pasado 15 de agosto.

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Según informó la Policía, aquel día tres personas le robaron un Renault Clio a un hombre cuando estaba ingresando el vehículo a su domicilio. A partir de las tareas investigativas, se logró identificar al joven como uno de los presuntos autores del hecho.

Personal de la Comisaría 16ta., con apoyo del Grupo GAD, realizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Rivadavia al 9900 y Jacinto Peralta Ramos al 4000.

Durante los operativos se secuestraron dos teléfonos celulares y un pantalón que habría sido utilizado durante el robo.

Tras las diligencias, el joven fue detenido, notificado de la causa y trasladado a la Unidad Penal N° 44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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En la causa intervienen la UFI ODCPA y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

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