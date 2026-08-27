Dos hombres de 48 y 49 años fueron aprehendidos luego de ingresar a un lote cerrado ubicado en la zona de Diagonal 41 y calle 27.

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Según informó la Policía, el procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas y del Destacamento Marquesado constataron que los hombres habían entrado al terreno después de dañar el alambrado.

Ambos fueron aprehendidos y notificados de una causa por usurpación de inmueble.

El denunciante presentó documentación vinculada con la propiedad del terreno.

En el caso intervino la UFIJE N° 12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, quien dispuso las actuaciones correspondientes y posteriormente ordenó la libertad de los dos hombres, de acuerdo con lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal.

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