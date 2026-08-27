Un joven de 19 años fue aprehendido luego de intentar robarle una cadena de oro a una mujer de 69 años en la zona de Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y Güemes.

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Según informó la Policía, después del intento de robo el sospechoso escapó en bicicleta, pero fue localizado e interceptado poco después por efectivos del Comando de Patrullas Norte en Sarmiento y Brown.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911. Tras la aprehensión, intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.

La Justicia dispuso que el joven fuera notificado de una causa por robo en grado de tentativa, sometido a un examen médico y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición judicial.

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