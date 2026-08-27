Un hombre de 40 años fue aprehendido luego de intentar robar una caja con alimentos valuada en aproximadamente $400.000 del interior de un vehículo perteneciente a la distribuidora Monki.

Ads

Según informó la Policía, el sospechoso habría utilizado un destornillador, una tijera y un espejo de maquillaje para intentar abrir el rodado.

La víctima presenció lo ocurrido y dio aviso a las autoridades. Tras la intervención de personal del GTO de la Comisaría 1ra., la Subcomisaría Casino y el Comando de Patrullas Norte, el hombre fue detenido. Además, se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

La fiscal Mariana Baqueiro convalidó la aprehensión, ordenó el secuestro de los elementos utilizados y dispuso la devolución de la mercadería a la víctima.

El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte

Ads