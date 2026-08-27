Intentó robar una caja con alimentos de una distribuidora y fue detenido
El hecho ocurrió en Mar del Plata. El acusado, de 40 años, habría usado distintas herramientas para intentar abrir un vehículo y terminó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Un hombre de 40 años fue aprehendido luego de intentar robar una caja con alimentos valuada en aproximadamente $400.000 del interior de un vehículo perteneciente a la distribuidora Monki.
Según informó la Policía, el sospechoso habría utilizado un destornillador, una tijera y un espejo de maquillaje para intentar abrir el rodado.
La víctima presenció lo ocurrido y dio aviso a las autoridades. Tras la intervención de personal del GTO de la Comisaría 1ra., la Subcomisaría Casino y el Comando de Patrullas Norte, el hombre fue detenido. Además, se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.
La fiscal Mariana Baqueiro convalidó la aprehensión, ordenó el secuestro de los elementos utilizados y dispuso la devolución de la mercadería a la víctima.
El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.