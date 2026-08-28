La investigación por la violenta entradera ocurrida en una vivienda del barrio San Carlos tuvo un importante avance durante la mañana de este viernes, con la realización de cuatro allanamientos que permitieron concretar dos nuevas detenciones. Así lo confirmó la fiscal Mariana Baqueiro en diálogo con El Marplatense.

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“Efectivamente hoy a la mañana se hicieron, se están haciendo en este momento cuatro allanamientos porque se pudo individualizar a todos los integrantes de la banda”, señaló la fiscal. En ese sentido, confirmó que hasta el momento se efectivizaron dos detenciones y que durante los procedimientos también fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa.

Los operativos fueron ordenados por la Justicia y se realizaron en domicilios vinculados a los sospechosos. Según trascendió, los nuevos detenidos son mayores de edad y se suman al adolescente de 16 años que había sido aprehendido pocas horas después de la entradera.

La fiscal también confirmó que la investigación permitió avanzar sobre la identidad del resto de los integrantes de la banda. Por otros dos sospechosos ya se solicitaron órdenes de captura y uno de ellos sería también menor de edad.

El hecho investigado ocurrió el lunes por la mañana en una vivienda de Vieytes entre Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen. Allí, un grupo de delincuentes ingresó al domicilio donde se encontraba una pareja junto a su hijo pequeño. Durante el asalto, amenazaron a la mujer con cortarle la lengua y golpearon brutalmente al hombre.

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Los delincuentes escaparon con distintos elementos de valor y una camioneta de las víctimas, que posteriormente pudo ser recuperada. Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.

Ahora, la Justicia aguarda la finalización de los cuatro allanamientos para determinar el total de elementos secuestrados y avanzar con las medidas procesales correspondientes contra los detenidos y los otros sospechosos identificados.

Si querés, también puedo hacerla más policial y con un título más fuerte, apuntando al dato de que “identificaron a toda la banda”.

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