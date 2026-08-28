Lo denunciaron por amenazas y terminó detenido tras un allanamiento en el barrio Autódromo
Un joven de 22 años fue aprehendido durante un operativo realizado por la Policía en una vivienda del barrio Autódromo. Está acusado de amenazar a una mujer y luego ingresar a su domicilio, donde habría robado elementos personales y herramientas de trabajo.
Un joven de 22 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Autódromo, en el marco de una investigación por un hecho de robo y amenazas agravadas.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el pasado 22 de agosto por una joven de la misma edad, quien manifestó mantener un conflicto de vieja data con el acusado y aseguró haber recibido amenazas. Posteriormente, al regresar a su domicilio, encontró daños en la puerta de ingreso y constató el faltante de elementos personales y herramientas de trabajo.
A partir de la denuncia, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoprimera realizaron distintas tareas investigativas, entre ellas la toma de declaraciones, relevamientos entre vecinos y el análisis de registros de cámaras de seguridad. Con esa información lograron identificar al presunto autor y solicitaron una orden de allanamiento y detención.
La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente y concretada el jueves 27 de agosto, con apoyo de personal del Comando de Patrullas Sur. Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron al sospechoso y secuestraron elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos un teléfono celular y una campera.
Intervino la UFI N° 5, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso notificar al joven de la formación de una causa por “Robo” y “Amenazas Agravadas” y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.