Un joven de 22 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Autódromo, en el marco de una investigación por un hecho de robo y amenazas agravadas.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada el pasado 22 de agosto por una joven de la misma edad, quien manifestó mantener un conflicto de vieja data con el acusado y aseguró haber recibido amenazas. Posteriormente, al regresar a su domicilio, encontró daños en la puerta de ingreso y constató el faltante de elementos personales y herramientas de trabajo.

A partir de la denuncia, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoprimera realizaron distintas tareas investigativas, entre ellas la toma de declaraciones, relevamientos entre vecinos y el análisis de registros de cámaras de seguridad. Con esa información lograron identificar al presunto autor y solicitaron una orden de allanamiento y detención.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente y concretada el jueves 27 de agosto, con apoyo de personal del Comando de Patrullas Sur. Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron al sospechoso y secuestraron elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos un teléfono celular y una campera.

Intervino la UFI N° 5, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso notificar al joven de la formación de una causa por “Robo” y “Amenazas Agravadas” y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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