Un joven de 24 años fue detenido en Batán luego de una breve persecución policial.

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El hecho ocurrió en la zona de Ruta 88 y Julián Ríos, donde personal del GTO de la Comisaría 8va. realizaba recorridas preventivas y observó a un motociclista haciendo maniobras bruscas.

Los efectivos lo siguieron y lograron interceptarlo poco después. Al revisar la Gilera Smash 110 cc en la que circulaba, comprobaron que tenía pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría 16ta.

La Policía secuestró la moto y también un teléfono celular Motorola E12 que estaba en poder del joven.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale. El aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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